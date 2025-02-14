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MİT ve Emniyet'ten operasyon: PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere yakalandı

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#MIT#Operasyon#PKK/KCK
MİT ve Emniyetten operasyon: PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 09:55

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, düzenlediği ortak operasyon ile terör örgütü PKK/KCK’nın Fransa yapılanmasında yer alan Medeni Altundere'yi İstanbul’da yakaladı.

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Uzun süredir MİT’in takibi altında olan terörist Medeni Altundere’nin örgütün Fransa yapılanmasında propaganda faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Altundere’nin Fransa ve Almanya’da PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem, etkinlik ve terörist cenazelerine aktif katılım sağladığı belirlendi.

İstanbul’da olduğu tespit edilen Altundere, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Altundere, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#MIT#Operasyon#PKK/KCK

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