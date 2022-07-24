MİT'ten operasyon: Şahin Tekintanğaç etkisiz hale getirildi

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MİT, yurt içindeki faaliyetleri nedeniyle uzun süredir aranan 'Kendal Ermeni' kod adlı Şahin Tekintanğaç'ı 20 Temmuz'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Tekintanğaç'ın, uzun yıllar Ağrı, Kars, Bilgöl, Bitlis bölgelerinde terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

Öte yandan Suriye'ye yönelik muhtemel sınır ötesi harekat öncesi; terör örgütü için stratejik öneme sahip Ayn El Arab bölgesinde yapılan bu operasyonun büyük etki yarattığı belirtildi. Ayrıca operasyonun muhtemel harekat öncesi terör örgütündeki çözülmeleri hızlandıracağı güvenlik kaynaklarınca değerlendirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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Milli Savunma Bakanlığı da Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.