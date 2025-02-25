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Son dakika... MİT'ten kritik operasyon: Reyhanlı saldırısının son faili Temir Dükancı yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#MIT#Reyhanlı Saldırısı#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 10:00

MİT, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı.

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MİT, Reyhanlı saldırısının faili olan aynı zamanda Suriye istihbaratına angaje Temir Dükancı'nın Reyhanlı patlamalarında kullanılan patlayıcıların deniz yoluyla Türkiye’ye geçirilmesine yardım ettiğini ve patlayıcıları taşıyacak araçları temin ettiğini belirledi.

Faaliyetleri MİT tarafından adım adım takip edilen Dükancı'nın, Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde Lübnan’a kaçmayı planladığı öğrenildi.

YURT DIŞINDAKİ TEMSİLCİLİKLERE EYLEM PLANLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Dükancı'nın burada toplayacağı örgüt mensuplarıyla Türkiye’nin yurt dışındaki temsilciliklerine yönelik eylem yapmayı planladığı, bu nedenle sahte pasaport arayışında olduğu tespit edildi.

Son dakika... MİTten kritik operasyon: Reyhanlı saldırısının son faili Temir Dükancı yakalandı

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Terörden arananlar listesinde "turuncu kategori"de yer alan Dükancı'nın tam yerinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

Terörist, MİT’in Suriye-Lübnan sınırında düzenlediği sınır ötesi operasyon ile yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Suriye’den Lübnan’a kaçmak üzereyken yakalanan Dükancı, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

MİT, saldırının faillerinden Yusuf Nazik'i 2018’de, Muhammed Dib Koralı'yı da Ocak 2025’te Suriye’de yakalayarak Türkiye’ye getirmişti.

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#MIT#Reyhanlı Saldırısı#Operasyon

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