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Son dakika... MİT'ten operasyon: PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz!

#MİT#PKK#Operasyon
Son dakika... MİTten operasyon: PKKnın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz

Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden 'Raperin' kod adlı Delal Azizoğlu, MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

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MİT'in sahadaki ajanları, Kandil'in talimatı ile PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi ve Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi Delal Azizoğlu'nun, Süleymaniye'ye gittiğini tespit etti. Örgütsel faaliyetleri tespit edilen Azizoğlu'nun konumu, saha elemanları tarafından belirlendi. Ardından Azizoğlu, MİT'in operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Operasyonda görev alan MİT elemanları daha sonra büyük gizlilik içinde Irak'ı terk etti.

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Delal Azizoğlu'nun, 1992'de örgüte katıldığı, Diyarbakır kırsalında 8 yıl boyunca silahlı faaliyet gösterdiği ve daha sonra terör örgütünün Avrupa yapılanmasına katıldığı belirtildi. 2001'de Brüksel'de sözde 'kürdistan ulusal kongresi genel kurulu'nda divan ve yürütme kurulu üyesi olarak seçilen Azizoğlu'nun, Avrupa'da gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri organize ettiği, 2013'te KCK adına Avrupa'da gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri organize ettiği ve aynı yıl KCK yürütme konseyi üyeliğine seçildiği öğrenildi.

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Son dakika... MİTten operasyon: PKKnın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz

Daha sonra Kongra-Gel sözde başkanlık divanı üyesi ve PKK'nın kadınlara yönelik oluşumu 'PAJK'ın yöneticisi teröristin, Suriye alanında yönetici konumunda görevlendirildiği ve bunların yanı sıra 2018 itibarıyla KCK yüksek adalet divanı yönetiminde yer aldığı kaydedildi.

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