Son dakika... MİT'ten operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Hakan Ateş etkisiz hale getirildi

CNN TÜRK muhabiri Serhat Dal, MİT'in operasyonuna ilişkin detayları aktardı.

İşte Serhat Dal'ın anlattıkları:

Haziran 2015'ten bu yana Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren Hakan Ateş, PKK'nın yurtiçindeki aparatlarından YDGH içerisinde aktif şekilde görev alıyordu. Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini bizzat organize ediyordu. PKK'nın Hakurk bölgesinde yürttüğü lojistik faaliyetlerin sorumlularından olan Hakan Ateş, aynı zamanda örgütün en güvendiği isimler arasındaydı. Operasyonun detaylarına bakacak olursak PKK/KCK'nın üst düzey isimlerini kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, yerel casusları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içinde kullandıkları bir alanı tespit etti.

Sahadaki ajanlarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve alana dair detayları öğrenen MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek birbirinden tamamen habersiz istihbarat şebekeleri de kullanıldı ve Hakan Ateş'in faaliyetleri MİT tarafından adım adım takip edildi.

Operasyon için en doğru an seçildi. Uzun süre boyunca ajanların kullanılmasıyla yeri tespit edilen Hakan Ateş, nitelikli insan kaynaklarının aktif kullanılmasıyla MİT tarafından anbean takip edildi. Operasyon için uygun şart ve koşulların oluşması beklendi. Operasyon için en uygun olan zamanda MİT tarafından düğmeye basıldı. Örgütün lojistik ağına ağır bir darbe indirildi.

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