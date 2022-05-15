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Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! Terörist Ekrem Üstek Ayn El Arab'ta etkisiz hale getirildi

#MİT#Terör#Operasyon
Son dakika: MİTten nokta operasyon Terörist Ekrem Üstek Ayn El Arabta etkisiz hale getirildi

MİT, Şırnak'ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve bu eylemlerinde asker/polis şehit ettiği için hakkında arama kaydı bulunan terör örgütü üyesi Ekrem Üstek'i saklandığı Ayn El Arab'ta etkisiz hale getirdi.

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MİT, 1990'lı yıllarda PKK adına 'adam kaçırma', 'patlayıcı/mühimmat temini', 'adam öldürmeye teşebbüs', 'reşit olmayan çocukları kaçırarak örgüte teslim etme' gibi suçlar nedeniyle uzun yıllar cezaevinde yatan 'Hayri' kod adlı Ekrem Üstek'in PKK kontrolündeki Ayn El Arab'a kaçtığını belirledi. Şırnak'ta 2015-2016 yıllarında hendek-barikat eylemlerine katıldığı belirlenen ve bu sırada asker/polis şehit ettiği için hakkında arama kaydı bulunan Üstek, saklandığı yerde etkisiz hale getirildi.

Erhan Üstek, 1991 yılında Şırnak şehir merkezinde gerçekleşen silahlı çatışmaların planlanması, 1992 yılında Şırnak-Cizre kara yolunda askeri konvoyun taranması, yine 1992 yılında evini polis memuruna kiraya verdiği için roketli saldırıya uğrayan ev sahibinin otomatik silahlarla taranması olaylarına katılmış ve bu nedenle uzun yıllar cezaevinde yatmıştı.

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#MİT#Terör#Operasyon

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