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Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde Rakka sorumlusu etkisiz hale getirildi

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#Milli İstihbarat Teşkilatı#Terör#PKK
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 09:50

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin sözde Rakka alanı sorumlularından Baran Kurtay Kod Mehmet Sarı’yı, 14 Nisan 2023 günü Suriye Kamışlı’da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

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Türkiye’deki örgütsel eylemlere katılmasının ardından 2014’te Suriye alanına geçen Mehmet Sarı'nın son olarak PKK’nın lider kadrosu ile irtibatlı bir şekilde Rakka alanında üst düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Mehmet Sarı'nın Kamışlı’daki faaliyetlerini takibe alarak operasyon için uygun zamanı bekledi.

PKK/YPG mensubu Baran Kurtay kod adlı Mehmet Sarı, Suriye Kamışlı bölgesinde 14 Nisan 2023 tarihinde MİT’in özel ekibi tarafından düzenlenen nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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#Milli İstihbarat Teşkilatı#Terör#PKK

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