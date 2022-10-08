Son dakika... MİT'ten nokta operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi

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MİT, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK mensuplarına yönelik iki farklı operasyon gerçekleştirdi.

Gara'da düzenlenen operasyonda 3, Asos'ta düzenlenen operasyonda da 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi" denildi.