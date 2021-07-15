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Haber Giriş: 15.07.2021 - 16:08 | Son Güncelleme:

Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: MİT'ten nokta operasyon! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da PKK/KCK'nın "özel güç" adlı yapısına yönelik düzenlediği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da, PKK/KCK'nın sözde 'özel güç' yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Örgütün birçok sözde üst düzey yöneticisi başta olmak üzere çok sayıda teröristi etkisiz hale getiren MİT, bugün Gara'da yeni operasyon düzenledi. PKK/KCK'nın sözde 'özel güç' adlı yapısına yönelik düzenlenen operasyonda 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

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