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Son dakika... MİT'ten Kuzey Irak'a operasyon: PKK'nın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi

#MİT#PKK#Operasyon

MİT'in Kuzey Irak'taki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Süleymaniye/Cemcemal'de , PKK-HPG Kerkük Cephesi sorumlusu Dilhaz Gabar kod Mehmet Doğan'ın 21 Mayıs 2022 günü düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Dılhaz Gabar kod Mehmet Doğan, aynı zamanda örgütün merkezi silahlı aparatı HPG'nin Komuta Konsey üyesi idi.

MİT, bir süre önce de Mahmur Kampı PKK Genel Sorumlusu Ahmet Rubar kod Mehmet Erdoğan'ı yaptığı özel bir operasyonla etkisiz hale getirmişti. MİT, Irak'ta yapılan kara harekatları sonrası cephe gerisinde yer alan Mahmur ve Kerkük'ün, örgüt için güvenli bir liman olma özelliği kazandığını tespit etti. Tespitler doğrultusunda, bu iki bölgenin en tepe iki yönetimine yönelik operasyon yapıldı.

Son dakika... MİTten Kuzey Iraka operasyon: PKKnın sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi

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Dılhaz Gabar kod Mehmet Doğan 1996 yılında katıldığı örgütte, 2005 yılında PKK İran Alanı 2. Derece sorumlusu, 2008 yılında Kandil Alanı Lojistik Sorumlusu, 2009 yılında Botan sahası/Gabar Alanı sorumlusu, 2015 yılında Kandil Saha Yürütme Üyesi, 2017 yılında Zap Sahası Kurumlar sorumlusu, 2018-2020 yıllarında ise HPG Mahmur Merkez Cephesi Sorumlusu görevlerini yürütmüştü.

MİT'in, yurtdışında hedeflere yönelik yaptığı nokta operasyonlarla dünyanın sayılı gizli servisleri arasında yer aldığını ifade eden uzmanlar, Teşkilat'ın, özellikle Irak ve Suriye'de sağladığı alan/istihbarat hakimiyetinin, başarılı operasyonlarla neticelenmesinin, MİT'te süregelen gelişimin bir sonucu olduğunu belirtiyor.

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