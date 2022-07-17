Son dakika... MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan etkisiz!

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Terör örgütü PKK-HPG’nin sözde askeri konsey üyesi ve 'Apollo Akademiler' sorumlusu "Dersim Malatya" kod adlı İzzettin İnan, MİT'in Irak’ın Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. MİT, terörist İzzettin İnan'ın faaliyetlerini uzun yıllar takip etti. Sofi Nurettin kod adlı terörist Halef El Muhammed'in Mayıs 2021'de etkisiz hale getirilmesi sonrasında sözde Apollo Akademiler sorumluluğuna getirilen terörist İnan, etkisiz hale getirilmesi gereken stratejik bir hedef olarak belirlendi. Edinilen bilgilere göre, terörist İnan’ın etkisiz hale getirilmesi amacıyla MİT'in Gara alanındaki saha ajanları görevlendirildi.

Saha ajanları, aylarca süren çalışmaları neticesinde terörist İnan'ın en yakınına kadar girerek güven kazandı. MİT, terörist İnan'ın faaliyetlerinin en ince detayına kadar öğrenilmesi akabinde operasyon için en doğru anı belirledi. Terörist İnan'ın örgüt kadrolarına verilecek eğitim hazırlıkları çerçevesinde iki örgüt kadrosuyla toplantı halinde olduğu bilgisinin alınması üzerine planlanan operasyon hayata geçirildi ve İnan’ın da içinde yer aldığı terörist grup etkisiz hale getirildi.

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ABDULLAH AĞAR: TERÖR ÖRGÜTÜ LİDER KADROLARINA VERİLEN ÖNEMLİ BİR MESAJ

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, MİT'in kritik operasyonunu değerlendirdi...

Örgütün lider kadroları artık öleceklerini, bir şekilde imha edileceklerini farkındalar. MİT ortaya koymuş olduğu etkiyle bir korku içinde yaşamlarını geçirmelerine sebebiyet verdi. Bu bence terörle mücadeledeki en önemli kazanımlardan biri. Bu bence örgüte vurulan darbelerden en önemlisi. Gara onlar açısından sözde kurtarılmış bölge ilan ettikleri bir alan. Suriye'de yıllarca PKK tarafından gönderilmiş, orada yıllarca görev yapmış bir terörist elebaşı ve Gara'da ele geçiriliyor. O açıdan bakıldığında da son derece kıymetli. Terör örgütü lider kadrolarına verilen son derece önemli bir mesaj. Yıllarca süren bir takip. Hem etkisiz haline getirilmesinde önemli bir rol üstlenmişler hem de teyit etmişler. MİT yine son derece kıymetli bir operasyonun altına imza attı.

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COŞKUN BAŞBUĞ: BU OPERASYONLAR ÇOK KIYMETLİ

Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise "Bu operasyonlara o kadar alışıldı ki... Üzerine film yapılacak hadisede olaylar. Kanıksadık artık. Geçtiğimiz günlerde bir terörist teslim oldu. Verdiği bilgilerde yine böyle bir yöneticinin etkisiz hale getirildiği teyit edildi. Devlet teyit etmeden asla bilgiyi paylaşmıyor. Teröristin ifadesinde bu bilgiler teyit edildikten sonra paylaşılıyor" dedi.

Başbuğ, "Terör örgütünün pilot takımı dağılma aşamasında. Birçoğu yaşadıkları şoku atlatmaya çalışıyor. Bunlar gerçekten örgütün sonunu getirecek, alanda da ciddi bir hasara sebep verecek neticeler. 30 kilometrelik güvenlik koridorumuzun çok daha ilerisinde meydana geliyor. Bu açıdan bakıldığında terörle mücadelenin çok daha geniş alana yayıldığını görebilirsiniz. Örgütün ulaşılamaz denilen kişiler bu kişiler. Bu yapılan operasyonlar çok kıymetli, sonrası için işi kolaylaştıracak" ifadelerini kullandı.