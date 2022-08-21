MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon! Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi

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MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin askeri eğitim veren sözde Hebat Derik Akademisi sorumlusu Mıhyedin Gulo’yu, Suriye Kamışlı’da özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, canlı yayında şu bilgileri verdi:

"9 Ağustos tarihinde gerçekleşti Kamışlı'daki operasyon. Hebat Derik Akademisi sorumlusu Mıhyedin Gulo etkisiz hale getirildi. Örgüte yeni katılan gençlere silah kullanmayı, bomba yapmayı öğretiyordu akademi. Gulo, uzun süredir MİT'in takibi altındaydı. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da terör örgütü saflarında faaliyet gösterdiği belirlendi."