Son dakika... MİT'ten Irak'ta operasyon: Mahiye Açık ile Roha Raci etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından PKK/KCK kadrolarının Kandil'in güneyi ve Süleymaniye'ye sözde yönetici seviyede teröristleri göndermeye çalıştığı belirlendi.

Örgüt tarafından Asos Dağı ve çevresinde, bölgede istihbarat toplamak ve yerel iş birlikçilerle irtibatı sıklaştırmak amacıyla hücreler oluşturulduğu tespit edildi.

Örgütün sözde liderlerinin Kandil, Gara ve Metina gibi çatışma bölgelerinden kaçırılması amacıyla güvenli yollar ve barınma noktaları bulmak için yürüttüğü faaliyetler takibe alındı.

Üst düzey örgüt yöneticilerinin operasyon bölgelerinden kaçırılarak yerel halkın barındığı alanlara aktarılmasını önlemek amacıyla MİT tarafından düzenlenen operasyonda, 2014'te örgüte katılan Ada İmralı kod adlı Mahiye Açık ve 2015'te örgüte katılan Suriye uyruklu Ekin Rojava kod adlı Roha Raci, Süleymaniye'nin Şerbazar ilçesinde etkisiz hale getirildi.

CNN Türk muhabiri Mustafa Berber, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

Etkisiz hale getirilen teröristlerden biri 2014'te örgüte katılan Mahiye Açık, diğeri 2015'te örgüte katılan Suriye uyruklu Roha Raci... Terör örgütü Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getirilmeye çalışılıyor.

Bu çerçevede de bölgede istihbarat toplamak ve hücreler oluşturduğu tespit edildi. Teröristler; örgüt liderlerinin kayıplarına engel olmak amacıyla faaliyet yürütüyordu.

MİT adım adım izledi. Örgüt mensupları, bölge halkına yüksek meblağlar teklif ediyordu. Bölge halkı ise, terör örgütü liderler kadrolarını istemediklerini ifade etti.

Uzun süreli takibin ardından Süleymaniye'de düzenlenen operasyonda iki terörist etkisiz hale getirildi.





Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara