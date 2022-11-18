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MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Terör örgütünün sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

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#MİT#Gara#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 09:29

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2000'li yılların başında örgüte katıldığı, örgüte katıldıktan sonra uzun yıllar Türkiye içerisinde faaliyet gösterdiği, ilerleyen yıllarda PKK/KCK'nın Türkiye metropollerinde gerçekleştirdiği eylemleri düzenleyen sözde Özel Güç yapısına katılan ve örgüt yöneticilerinden olan Suriyeli PKK/KCK kadrosu Norşin Afrin adlı örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi.

Afrin'in 4 koruması da MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİTten Irakta nokta operasyon Terör örgütünün sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen çok sayıda eylemin talimatını verdiği belirlenen Norşin Afrin'in, TSK'nın Suriye'deki operasyonlarına karşı örgüt tarafından gerçekleştirilen eylemleri organize ettiği öğrenildi.

MİTten Irakta nokta operasyon Terör örgütünün sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi

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Irak/Gara alanında sözde Özel Güç sorumlusu olarak faaliyet gösteren Norşin Afrin, Pençe-Kilit Harekatı'na karşılık teröristleri yönlendiriyordu.

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#MİT#Gara#Operasyon

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