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Son dakika! MİT'ten Gara ve Kandil'de terör örgütüne darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi

#MIT#Gara#Kandil

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK yönelik Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarla Gara'de 4, Kandil'de de 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in PKK'ya yönelik Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarla Gara'da 4, Kandil'de 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden birinin, PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından, 'Botan' kod adlı Nihat Gören olduğu tespit edildi.

Gara'da etkisiz hale getirilen terörist Gören'in, bir süre PKK'nın 'TAK yapılanması'nda faaliyet gösterdiği, TSK'nın gerçekleştirdiği 'Pençe' operasyonlarında yaralanıp, tedavi edilmesi sonrası PKK tarafından Gara alanında görevlendirildiği öğrenildi.

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