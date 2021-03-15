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GeriGündem Son dakika... MİT'ten büyük operasyon! İbrahim Babat Suriye'de yakalandı, Türkiye'ye getirildi
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Gündem
AA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 11:59 | Son Güncelleme:

Son dakika... MİT'ten büyük operasyon! İbrahim Babat Suriye'de yakalandı, Türkiye'ye getirildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı terörist İbrahim Babat'ı, Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. "Şeh Guyi" kod adlı terörist Babat'ın sorgusuyla  TSK’ye ait Suriye-Türkiye sınır hattındaki karakol/üslere yönelik eylem planları da deşifre edildi.

Alınan bilgiye göre, MİT ekibi, Suriye'deki nokta operasyonuyla terörist Babat'ı aracıyla seyir halindeyken yakaladı.

Sınır hattından Türkiye'ye getirilen terörist Babat'ın ifadeleriyle MİT, Suriye Milli Ordusu unsurlarıyla beraber Barış Pınarı Harekatı bölgesinde eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan örgüte ait çok sayıda el yapımı patlayıcı, mayın ve elektrikli fünyeyi ele geçirdi.

Ayrıca Babat'ın sorgusuyla örgütün, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Suriye-Türkiye sınır hattındaki karakol ve üslere yönelik eylem planları da deşifre edildi.

Terör örgütüne 2011'de Cizre'de katılan terörist Babat'ın, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de örgütün kırsal kadrosunda faaliyetlerine başladığı, bir süre Zap'ta kaldıktan sonra 2017'de Suriye'ye geçtiği ve örgütün sözde tugay komutanı olarak görevlendirildiği belirtildi.

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