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Son dakika: MİT'in yakaladığı MOSSAD ajanının ifadesi ortaya çıktı! Yalan makinesi ayrıntısı

#MİT#MOSSAD#Operasyon

İsrail gizli servisi MOSSAD’ın Türkiye’deki 15 kişilik şebekesine düzenlenen operasyonla örgütün çalışma sistemine ilişkin önemli ayrıntılar ortaya çıktı. MOSSAD’ın Avrupa ve Türkiye’de ajanlarını yalan makinesi testine tabi tuttuğu da belirlendi. Yakalanan casuslardan R.A.A. ifadesinde, 'Oda içinde oda vardı. Bana Türkiye’de hedef şahıslarla ilişki kurmam ve bilgi almam söylendi. 28 Haziran’da Türkiye’ye döndüm.' şeklinde konuştu.

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 15 kişilik casusluk ekibini çökertti. Örgütün çalışma sistemi yalan makinesi testi ile gözler önüne serildi. Türkiye’deki üniversitelerde özellikle savunma sanayinde görev alabilecek yabancı öğrencilerin bilgilerini MOSSAD’a servis ettikleri belirlenen casuslar 4 ilde düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi. Üçer kişilik 5 ayrı hücrede faaliyet gösteren MOSSAD casuslarının yakalandığı operasyonda 200 kişilik MİT ekibi görev aldı.

YALAN MAKİNESİ TESTİ

Operasyon sonrasında ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. MOSSAD’ın ajanlarını yalan makinesi testine tabi tuttuğu belirlendi. Yalan testi sırasında MOSAD’la ilgili bilgileri verip vermedikleri gibi sorulara maruz kalanların sorulara evet ya da hayır cevabı verilmesi istenen testi geçemediği taktirde örgütle ilişiği kesildiği belirtildi. MOSSAD’dan gönderilen ajanların zor durumlarından yararlanılarak tekrar sisteme girmeleri sağlandığı belirtildi.

'ODA İÇİNDE ODA VARDI'

Ayrıca yakalanan casuslardan R.A.A. ifadesinde İsrail istihbaratı yetkilileri ile lüks otellerde görüştüğünü söyledi. R.A.A. 'Oda içinde oda vardı. Bana Türkiye’de hedef şahıslarla ilişki kurmamı ve bilgi almamı söyledi. 28 Haziran’da Türkiye’ye döndüm.' ifadelerini kullandı.

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