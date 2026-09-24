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Son dakika... Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Sinan Bolak#İBB Soruşturma#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Son dakika... Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 10:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

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"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan tutuksuz sanık Mithat Sinan Bolak gözaltına alındı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan yargılanan ve henüz ifadesi alınamayan tutuksuz sanık Mithat Sinan Bolak hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI

Sabah 05.00'te İngiltere'den uçakla İstanbul'a gelen Bolak'ın, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında arandığı anlaşılınca İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

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#Sinan Bolak#İBB Soruşturma#İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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