Son dakika: MİT ve TSK'dan ortak operasyon
Gelen son dakika haberine göre, MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, 2'si sözde üst düzey 4 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında etkisiz hale getirildi.
MİT, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin üst düzey üyelerinden M.A.'yı Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalışırken yakaladı. Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan terör örgütü üyesi M.A., MİT tarafından Kilis Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde görevli TSK birliklerine yönelik terör saldırılarına katılan terörist M.A.'nın, 2015'te de İstanbul'da uzun namlulu silahlarla eylemlere katıldığı tespit edildi.
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