Son dakika: MİT ve jandarmadan ortak operasyon! İslam Biliz yakalandı

MİT ve jandarma, PKK/KCK'ya yönelik Türkiye-İran sınırında ortak operasyon gerçekleştirdi. Sınırda yapılan operasyonda, İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'ndeki gri kategoride yer alan terörist İsmail Biliz yakalandı.

'Şiyar Erzurum' kod adlı teröristin, 2015 yılında PKK/KCK'ya katıldığı ve Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarında 'saldırı' ile 'sabotaj' eğitimi aldığı tespit edildi. Terörist Biliz'in Erzurum'un Karayazı ilçe kırsalının yanı sıra İran'da da faaliyet gösterdiği bildirildi.

ERZURUM VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada "PKK'lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam Biliz, MİT ve Jandarma'nın Ermenistan'a mücavir Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı. İslam Biliz, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu. Şiyar Erzurum kod adlı teröristin 2015 yılında PKKKCK'ya katıldığı ve Irak kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırı sabotaj eğitimi aldığı tespit edildi. İslam Biliz, Erzurum Karayazı kırsalının yanı sıra İran'da da faaliyet gösteriyordu" denildi.

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