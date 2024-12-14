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Son dakika... MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Reyhanlı saldırısının faillerinden Cengiz Sertel yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#MİT#Reyhanlı Saldırısı#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2024 17:38

MİT ve polisin düzenlediği operasyonla, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faillerinden Cengiz Sertel yakalandı.

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Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den yurda aktardığı tespit edilen Cengiz Sertel yakalandı.

Son dakika... MİT ve Emniyetten ortak operasyon: Reyhanlı saldırısının faillerinden Cengiz Sertel yakalandı

Sertel'in kırmızı bültenle arandığı, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde de turuncu kategoride yer aldığı bildirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

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#MİT#Reyhanlı Saldırısı#Hatay

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