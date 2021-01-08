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GeriGündem Son dakika: MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada flaş gelişme! Antalya'da yakalandı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Son dakika: MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada flaş gelişme! Antalya'da yakalandı

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Son dakika: MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada flaş gelişme! Antalya'da yakalandı
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MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Adana Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat kısım amiri Ö.M.G. ile kendisine yardım eden şüpheli, Antalya'da yakalandı.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada müebbet hapis cezasıyla yargılanan ve hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Adana Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat kısım amiri Ö.M.G. ile kendisine yardım eden şüpheli, Antalya'da yakalandı.

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‘MİT tırlarının ihbarcısı’ Mustafa İlhan hakkında flaş gelişme
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