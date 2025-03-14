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Son dakika: MİT tek tek tespit etti! İran istihbarat servisine casusluk yaptığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı

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#MİT#İSTANBUL#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 13:54

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda İran istihbarat servisine casusluk yaptığı belirlenen 5 şüpheli İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

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İstanbul merkezli Antalya ve Mersin'de yapılan operasyonlarda, Türkiye'deki askeri üs ve önem arz eden bölgeler ile yurt dışında bulunan kritik öneme sahip noktalar ile ilgili bilgi toplayıp, İran istihbarat servisine aktardığı tespit edilen 5 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

CNN TÜRK Merve Tokaz operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile MİT tarafından koordineli bir operasyon gerçekleştirildi. İran Devrim Muhafızlarına bağlı bir takım isimlerin Türkiye’de casusluk faaliyetleri yürütüldüğü belirlendi. MİT belli isimleri takibe aldı. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

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#MİT#İSTANBUL#Operasyon

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