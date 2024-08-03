×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... MİT operasyonu ile yakalanan PKK üyesi Korkut tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Millî İstihbarat Teşkilâtı#MİT Operasyonu#PKK
Son dakika... MİT operasyonu ile yakalanan PKK üyesi Korkut tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 19:19

Son dakika haberi... Millî İstihbarat Teşkilâtı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu yakalanan PKK/KCK Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı.

Haberin Devamı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK mensubu Hıdır Korkut'un, Avusturya'da örgütün uzantısı pek çok dernekte sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, eylem ve etkinlikleri organize ettiği belirlendi.

Son dakika... MİT operasyonu ile yakalanan PKK üyesi Korkut tutuklandı

Bunun üzerine takibe alınan PKK/KCK'lı terörist Korkut, MİT ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla 22 Temmuz'da Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.

Terörist Korkut, gözaltı sürecinin dolmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haberin Devamı

Son dakika... MİT operasyonu ile yakalanan PKK üyesi Korkut tutuklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Millî İstihbarat Teşkilâtı#MİT Operasyonu#PKK

BAKMADAN GEÇME!