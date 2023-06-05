Son dakika... MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı’na Sayın İbrahim Kalın’ı atamıştır." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na Sayın İbrahim Kalın’ı atamıştır. — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 5, 2023

ATAMA SONRASI İLK MESAJ

MİT Başkanlığı'na atanması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kalın, "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…" ifadelerini kullandı.

Güzel ülkem için durmak yok, yola devam… pic.twitter.com/rG16x7g10O — İbrahim Kalın (@ikalin1) June 5, 2023

Kalın, daha sonra yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam."