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Son dakika... MİT Başkanlığı'na İbrahim Kalın atandı

Güncelleme Tarihi:

#MİT#İbrahim Kalın#Son Dakika
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 21:24

Son dakika haberi... Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı’na İbrahim Kalın atandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı’na Sayın İbrahim Kalın’ı atamıştır." ifadelerine yer verildi. 

ATAMA SONRASI İLK MESAJ

MİT Başkanlığı'na atanması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kalın, "Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…" ifadelerini kullandı.

Kalın, daha sonra yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam."

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#MİT#İbrahim Kalın#Son Dakika

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