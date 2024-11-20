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Son dakika... MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP’ye sunumunda terörle mücadele üzerine bilgiler paylaşıldı

Güncelleme Tarihi:

#MİT#İbrahim Kalın#CHP
Son dakika... MİT Başkanı İbrahim Kalının CHP’ye sunumunda terörle mücadele üzerine bilgiler paylaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 19:29

Son dakika haberine göre; Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın CHP’ye sunumunda terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadele üzerine bilgiler paylaşıldı.

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MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet, bugün CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özel ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. 

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; MİT Başkanı İbrahim Kalın tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyete yapılan sunumda, terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadele üzerine bilgiler paylaşıldı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın terör örgütlerine karşı izlediği mücadele stratejisi anlatıldı. MİT'in organize suçlar, siber casusluk, İKK, bölgesel çatışmalar, küresel tehditler gibi birçok çalışma alanına sahip olduğu, milli güvenliğin korunması için çalışma konuları üzerine yoğun bir mesai harcadığı vurgulandı. MİT'in, Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırında terör koridoru oluşturulmasına engel olmak için yürüttüğü çalışmalara da değinildi.

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Kaynaklar, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, terörü yerinde bitirme stratejisi çerçevesinde tüm imkan ve kabiliyetlerle çalışmaların sürdürüleceğinin ifade edildiğini bildirdi.

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#MİT#İbrahim Kalın#CHP

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