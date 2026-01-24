Son dakika... MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Bürosu müzakere heyeti ile bir araya geldi

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 21:48

Son dakika haberi... MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas Bürosu müzakere heyeti ile bir araya geldi. Görüşmede; iikinci aşamasına geçilen Gazze Barış Planı ele alınırken, insani yardımların arttrılması, Refah Sınır Kapısı'nın çift yönlü açılması değerlendirildi. Ayrıca Hamas Heyeti, Türkiye'nin Gazze barışının sağlanmasına yönelik arabuluculuk ve garantörlüğü için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. 

MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede, ikinci aşamasına geçilen Gazze Barış Planı ele alındı. Görüşmede iki heyet de insani yardımların arttırılması, Refah Sınır Kapısı’nın iki taraflı açılması, NCAG (Gazze Ulusal İdare Komisyonu) göreve başlaması ve diğer konularda istişare içerisinde çalışmak üzere mutabık kalındı.

Ayrıca Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması için bugüne kadarki arabulucu ve garantörlüğü ile Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasında Türkiye’nin belirginleşen rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

