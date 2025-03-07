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Son dakika: Mimar Ece Güler'in yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı: 'Asıl mesleğime kendimi daha sıcak buluyorum' İşte hayalindeki ülke...

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#Ece Gürel#Belgrad Ormanı#Yarışma Programı
Son dakika: Mimar Ece Gülerin yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı: Asıl mesleğime kendimi daha sıcak buluyorum İşte hayalindeki ülke...
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 10:30

Peyzaj mimarı Ece Gürel, kaybolduktan 4 gün sonra Belgrad Ormanı'nda bulunmuş ve sevenleri bu haberle mutlu olmuştu. Bu sabah Ece Gürel'in gelen vefat haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Olayla ilgili inceleme sürerken Ece Gürel'in yıllar önce katıldığını bir yarışma programının görüntüleri ortaya çıktı. Hayalindeki ülke ve yapmak istediği işten bahseden Ece'nin yarışmadaki güler yüzü dikkat çekti.

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Evvelsi gün, gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra Özel bir hastaneye kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu.

Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Bu sabah saatlerinde Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürerken mimar Ece Gürel'in yıllar önce katıldığı bir yarışma programının görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika: Mimar Ece Gülerin yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı: Asıl mesleğime kendimi daha sıcak buluyorum İşte hayalindeki ülke...

İşte Ece Gürel'in Süper Bulmaca yarışmasındaki sözleri:

İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü mezunuyum. İkinci üniversitem de adalet, şu an o mesleği çalışıyorum. Hukuk sekreterliği yapıyorum.

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HAYALİNDEKİ ÜLKE

Sunucunun 'Hayaliniz hangi ülkeye gitmek" sorusuna Gürel, 'Avustralya'ya gitmek istiyorum. Abim orada yaşıyor. Ben de onun yanına gitmek istiyorum. Çalışmalara başladım. Biraz daha artırmak için dil üzerine çalışıyorum." yanıtını verdi.

Son dakika: Mimar Ece Gülerin yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı: Asıl mesleğime kendimi daha sıcak buluyorum İşte hayalindeki ülke...

Peyzaj mimarı Gürel'in konuşması şöyle devam etti:

Üçüncü üniversite olarak laborant ve veteriner sağlık okuyorum. Peyzaj mimarlığı asıl mesleğim. Kendimi ona daha sıcak buluyorum.

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ASTROLOJİ İLGİSİ

Burçlarla ilgileniyorum. Seviyorum. Benim için bir hobi. Baya araştırıyorum.

4 AYDA 12 KİLO VERMİŞ

4 ayda 12 kilo verdiğini anlatan Ece Gürel, "Bir beslenme şekliyle verdim. Bu beslenme şeklinde makarna, pilav, hamur işi gıdaları tüketmiyorsunuz. Şeker zaten yok. Sabah meyvenizi doyasıya yiyorsunuz. Ama ekmek yerine çiğ badem yiyorsunuz. Onun yanında o mevsimin sebzesini tüketiyorsunuz. Sabahları muhakkak 2 yumurta. Yumurtaya alerjiniz varsa çorba ya da soğuk et tüketebiliyorsunuz. Hatta bazıları sevmeyebilir ama kuru fasulye yiyebiliyorsunuz. Bu şekilde tok kalabiliyorsunuz. 5 saatte 1 yada 6 saatte 1 yiyebiliyorsunuz. Günde 2 ya da 3 öğün yapıyorsunuz.

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Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Son dakika: Mimar Ece Gülerin yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı: Asıl mesleğime kendimi daha sıcak buluyorum İşte hayalindeki ülke...



Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmış, ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu dün gece saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, bir özel hastaneye kaldırılmıştı.

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#Ece Gürel#Belgrad Ormanı#Yarışma Programı

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