Son dakika: Mimar Ece Güler'in yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı: 'Asıl mesleğime kendimi daha sıcak buluyorum' İşte hayalindeki ülke...

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Evvelsi gün, gece saatlerinde sarp ormanlık alanda bulunduktan sonra Özel bir hastaneye kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu.

Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Bu sabah saatlerinde Gürel'in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürerken mimar Ece Gürel'in yıllar önce katıldığı bir yarışma programının görüntüleri ortaya çıktı.

İşte Ece Gürel'in Süper Bulmaca yarışmasındaki sözleri:

İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü mezunuyum. İkinci üniversitem de adalet, şu an o mesleği çalışıyorum. Hukuk sekreterliği yapıyorum.

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HAYALİNDEKİ ÜLKE



Sunucunun 'Hayaliniz hangi ülkeye gitmek" sorusuna Gürel, 'Avustralya'ya gitmek istiyorum. Abim orada yaşıyor. Ben de onun yanına gitmek istiyorum. Çalışmalara başladım. Biraz daha artırmak için dil üzerine çalışıyorum." yanıtını verdi.

Peyzaj mimarı Gürel'in konuşması şöyle devam etti:

Üçüncü üniversite olarak laborant ve veteriner sağlık okuyorum. Peyzaj mimarlığı asıl mesleğim. Kendimi ona daha sıcak buluyorum.

Gözden Kaçmasın Belgrad Ormanı'nda bulunan mimar Ece Gürel hayatını kaybetti Haberi görüntüle

ASTROLOJİ İLGİSİ



Burçlarla ilgileniyorum. Seviyorum. Benim için bir hobi. Baya araştırıyorum.

4 AYDA 12 KİLO VERMİŞ



4 ayda 12 kilo verdiğini anlatan Ece Gürel, "Bir beslenme şekliyle verdim. Bu beslenme şeklinde makarna, pilav, hamur işi gıdaları tüketmiyorsunuz. Şeker zaten yok. Sabah meyvenizi doyasıya yiyorsunuz. Ama ekmek yerine çiğ badem yiyorsunuz. Onun yanında o mevsimin sebzesini tüketiyorsunuz. Sabahları muhakkak 2 yumurta. Yumurtaya alerjiniz varsa çorba ya da soğuk et tüketebiliyorsunuz. Hatta bazıları sevmeyebilir ama kuru fasulye yiyebiliyorsunuz. Bu şekilde tok kalabiliyorsunuz. 5 saatte 1 yada 6 saatte 1 yiyebiliyorsunuz. Günde 2 ya da 3 öğün yapıyorsunuz.

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Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.