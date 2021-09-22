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Son dakika: Mimar Doğan Kuban hayatını kaybetti

#Doğan Kuban#Mimar#İstanbul
Son dakika: Mimar Doğan Kuban hayatını kaybetti

Türkiye’nin önemli mimarlık tarihçilerinden olan Prof. Doğan Kuban 95 yaşında yaşamını yitirdi. Prof. Kuban, Cumhurbaşkanlığı Mimarlık Ödülü'ne layık görülmüştü.

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MİMAR ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban (95) hayatını kaybetti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Üniversitemizin kıymetli öğretim üyelerinden ve Cumhuriyet mimarlık tarihimizin efsane hocalarından Prof. Dr. Doğan Kuban'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Değerli hocamıza Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İTÜ Ailesi'ne başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Mimar Doğan Kuban hayatını kaybetti


Prof. Doğan Kuban, Cumhurbaşkanlığı Mimarlık Ödülü'ne layık görülmüştü.

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#Doğan Kuban#Mimar#İstanbul