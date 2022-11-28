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Son dakika: Milyonların gözü Kabine Toplantısı'nda... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: EYT, sözleşmeli personel...

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#EYT
Son dakika: Milyonların gözü Kabine Toplantısında... Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: EYT, sözleşmeli personel...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 08:12

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün saat 15:30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Toplantıda, Pençe Kılıç Hava Harekâtı ve olası kara harekâtı değerlendirilecek. EYT düzenlemesi ile sözleşmelilere kadro çalışmasının da görüşülmesi bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Gündemdeki ilk başlık terörle mücadele olacak. Pençe Kılıç Hava Harekâtı devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan kara harekâtını işaret etmişti. Toplantıda bölgedeki son durum ve harekata ilişkin yol haritası değerlendirilecek.

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MİLYONLAR ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK DÜZENLEMELERİ BEKLİYOR

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu toplantıda konuşulacak konular arasında...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir süre önce kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenlemenin kabine toplantısında ele alınacağını duyurdu. Bu kapsamda düzenlemenin son hali görüşülecek.

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BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

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Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik, Kabine Toplantısı'nda öne çıkan bir diğer başlık olacak. Teklifin Meclis sürecindeki yol haritası ele alınacak. Referandum seçeneğine ilişkin istişareler yapılacak.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Erdoğan, “Önce faizi tek haneye indirdik, enflasyon da inecek" açıklaması yapmıştı. Bu kapsamda atılacak adımlar da toplantının gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#EYT

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