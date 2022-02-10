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Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: 'Türk Mukavemet Teşkilatı' demek, 'vatan savunması' demektir

#TMT#Türk Mukavemet Teşkilatı#Milli Savunma Bakanlığı
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı: Türk Mukavemet Teşkilatı demek, vatan savunması demektir

Milli Savunma Bakanlığı, Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'yla ilgili tepki çeken sözlerinin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada "Türk Mukavemet Teşkilatı demek vatan savunması demektir. Bilgisiz kanaat/yorum çevreye zarardır. Cehaletten mi yoksa ihanetten mi bilinmez fakat şuursuzca açıklamalarla Kıbrıs’taki kardeşlerimizi incitenleri kınıyor ve haklı davalarında kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz" denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rum terör örgütü EOKA’nın canice cinayetlerine ve soykırım girişimine karşı Kıbrıs Türkü’nün can ve mal güvenliğini korumak üzere kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT); 100 yıl önce yedi düvele karşı direnişi canlandıran Kuvâ-yi Milliye ruhunun bir tezahürüdür.

Unutulmamalıdır ki Türk Mukavemet Teşkilatı demek vatan savunması demektir. Bilgisiz kanaat/yorum çevreye zarardır. Cehaletten mi yoksa ihanetten mi bilinmez fakat şuursuzca açıklamalarla Kıbrıs’taki kardeşlerimizi incitenleri kınıyor ve haklı davalarında kardeşlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.

Bu mücadelede vatan, bayrak ve vazife uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz."

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#TMT#Türk Mukavemet Teşkilatı#Milli Savunma Bakanlığı

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