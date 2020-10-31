BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ä°zmir'deki deprem sonrasÄ± arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lacak ekipleri ve araÃ§larÄ± bÃ¶lgeye ulaÅŸtÄ±rma faaliyetlerimiz sabaha kadar aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼. Ankara, Erzurum ve DiyarbakÄ±r'dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait 8 uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z, toplam 14 sorti icra etti." ifadelerine yer verildi.Â