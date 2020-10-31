MENÃœ EKSTRA
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Ä°zmir depremi açÄ±klamasÄ±
GeriGÃ¼ndem Son dakika: Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Ä°zmir depremi açÄ±klamasÄ±
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
HÃ¼rriyet
SÄ±radaki Haber

Gündem
AA
Haber GiriÅŸ: 31.10.2020 - 10:22 | Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika: Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Ä°zmir depremi açÄ±klamasÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Son dakika: Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Ä°zmir depremi açÄ±klamasÄ±
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (MSB),Â Ä°zmir'deki deprem sonrasÄ± yapÄ±lan arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Ankara, Erzurum ve DiyarbakÄ±r'dan kalkan Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait 8 uÃ§aÄŸÄ±n 14 sorti icra ettiÄŸini bildirdi.Â

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ä°zmir'deki deprem sonrasÄ± arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lacak ekipleri ve araÃ§larÄ± bÃ¶lgeye ulaÅŸtÄ±rma faaliyetlerimiz sabaha kadar aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼. Ankara, Erzurum ve DiyarbakÄ±r'dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait 8 uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z, toplam 14 sorti icra etti." ifadelerine yer verildi.Â 

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle