Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Saldırı amaçlı kullanılan balon vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada:

'Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi.' ifadelerine yer verildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi.https://t.co/5YL6StT86H pic.twitter.com/xVTCNPqykv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 13, 2021

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