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Haber Giriş: 13.04.2021 - 15:05 | Son Güncelleme:

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Saldırı amaçlı kullanılan balon vuruldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde üsse doğru yaklaşan 1 adet balonun vurularak imha edildiğini duyurdu. İmha açıklamasının hemen ardından MSB bir açıklama daha yayımlayarak, Barış Pınarı bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada:

'Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi.' ifadelerine yer verildi.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

 

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