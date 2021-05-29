Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!



Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek. pic.twitter.com/io9sPLZZuu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2021

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