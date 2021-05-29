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Haber Giriş: 29.05.2021 - 11:36 | Son Güncelleme:

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok' mesajıyla Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.

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