Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 'Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok' mesajıyla Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2021
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek. pic.twitter.com/io9sPLZZuu
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