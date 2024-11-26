Son dakika... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den F-35 açıklaması: ABD, F35'leri verebileceklerini söyledi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'deki Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu.

F-35 SAVAŞ UÇAĞI:

Blok 70 tedariki ödemesi kapsamında başlangıç ödemesi yapılmıştır, 40 tane F-16 alacağız, 79 modernizasyon kitinden vazgeçtik. F-35’te 6 tane uçağımız var orada. Şimdi KAAN’ı yaptığımızı görünce düşünceleri değişti. Verebileceklerini ifade ediyorlar. ABD F-35’i almak için teklifimizi yeniden ilettik.

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ

Teğmenlere istinat edilen suç kılıç çatmak değil kasıtlı organize disiplinsizliktir. Disiplin Kurulu kararını verecek, disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır, bu kabul edilemez bir durumdur.

ALTAY TANKI:

"Altay tankını 2025’in sonunda almaya başlayacağız."