Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan NATO mesajı: Türkiye ne gerekiyorsa yapmaktadır

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronada kayıp halka bulundu... New York Times duyurduKoronada kayıp halka bulundu... New York Times duyurdu#Koronavirüs
Covid-19a karşı devrim niteliğinde iki aşı: Şırınga yokCovid-19'a karşı devrim niteliğinde iki aşı: Şırınga yok#Koronavirüs
Sağanak ve kar geliyor Dikkat: Kuvvetli olacakSağanak ve kar geliyor! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi İşte yeni oranlar...Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi! İşte yeni oranlar...#Kamu
Peki bu ne bay Biden Türkiyeye yaptırım, Amerikaya serbestPeki bu ne bay Biden? Türkiye'ye yaptırım, Amerika'ya serbest#ABD
Faiz indirimi politikasının nedenleriFaiz indirimi politikasının nedenleri#Faiz
Kan donduran görüntü... Cesetlerini astılarKan donduran görüntü... Cesetlerini astılar!#Meksika
Esenyurtta ilginç anlar Çılgına döndü... Aracı paramparça ettiEsenyurt'ta ilginç anlar! Çılgına döndü... Aracı paramparça etti#Esenyurt
Yaşlanan nüfus yüzünden çalışan bulamıyorlar Yabancı işçilere kalıcı oturum vereceklerYaşlanan nüfus yüzünden çalışan bulamıyorlar! Yabancı işçilere kalıcı oturum verecekler#Japonya
Düşüş yüzde 20yi aştı Kripto paralarda sert kayıpDüşüş yüzde 20'yi aştı! Kripto paralarda sert kayıp#Kripto Para
Vietnamda bir kriz daha... Nusret taklidi başını yaktıVietnam'da bir kriz daha... Nusret taklidi başını yaktı!#Vietnam
580 yıl sonra bir ilk... Görüntüler nefes kesti580 yıl sonra bir ilk... Görüntüler nefes kesti#Ay Tutulması
Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...Biri Londra'da kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerika'da...#Meghan Markle
Doğuma az kaldı... Bebeğin ismi ne olacakDoğuma az kaldı... Bebeğin ismi ne olacak?#Özge Özpirinçci
Yalıdan rezidansa geçtiler... Bekar evine kadın eliYalıdan rezidansa geçtiler... Bekar evine kadın eli!#Hacı Sabancı
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan NATO mesajı: Türkiye ne gerekiyorsa yapmaktadır

#NATO#Milli Savuma Bakanlığı#Bakan Akar
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akardan NATO mesajı: Türkiye ne gerekiyorsa yapmaktadır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Türkiye, NATO'nun ikinci büyük ordusu olarak, İttifak'ın yükünü ve tüm değerlerini paylaşarak NATO'yu kendi güvenliğinin merkezine koymakta ve aynı zamanda NATO'nun güvenliğinin merkezinde yer almaktadır.' dedi. Akar ayrıca, 'Türkiye, DEAŞ, El Kaide, PKK/YPG, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle aynı anda mücadele ederken, NATO ve Avrupa'nın sınırlarını teröre, kaçakçılığa ve insan kaçakçılığına karşı korumak için ne gerekiyorsa yapmaktadır' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 2023'te NATO'nun Muharip Kolordu görevini üstlenecek 3'üncü Kolordu (HRF) Komutanlığını muharebe harekatı görevine hazırlamak maksadıyla gerçekleştirilen On Guard-2021 (Tetikte-21) Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip etti.

Tatbikatın icra edildiği Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında brifing alan Akar, küresel ve bölgesel düzeyde risk ve tehditlerin arttığı bir dönemden geçildiğini belirtti.

Gözden Kaçmasın

Kamu bankaları kredi faizlerini indirdiKamu bankaları kredi faizlerini indirdiHaberi Görüntüle

Uluslararası güvenlik ve savunma örgütlerinin sorumluluğunun her zamankinden daha ağır olduğuna dikkati çeken Akar, "NATO İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'nın güvenliğinin temelini oluşturmuş bir teşkilattır. Tarihteki en başarılı ittifak olarak NATO'nun her zaman olduğu gibi canlı ve etkin olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO'nun 70 yıllık müttefiki olduğunu vurgulayan Akar, şunları söyledi:

Haberin Devamı

"Türkiye, DEAŞ, El Kaide, PKK/YPG, FETÖ ve diğer terör örgütleriyle aynı anda mücadele ederken, bölgesindeki risk, tehdit ve tehlikelerle meşguliyetine rağmen İttifak'ın tatbikatlar, kuvvet yapısı ve kadrolarına kesintisiz bir şekilde katkı sağlamaya devam etmekte, NATO ve Avrupa'nın sınırlarını teröre, kaçakçılığa ve insan kaçakçılığına karşı korumak için ne gerekiyorsa yapmaktadır. NATO'nun ikinci büyük ordusu olarak, İttifak'ın yükünü ve tüm değerlerini paylaşarak NATO'yu kendi güvenliğinin merkezine koymakta ve aynı zamanda NATO'nun güvenliğinin merkezinde yer almaktadır."

Türkiye'nin bu sene VJTF Land yani NATO'nun hazır gücünün Kara Unsur Komutanlığı görevini başarıyla yerine getirdiğini dile getiren Akar, "Türkiye, 2022 yılı başından itibaren ise tam harekat kabiliyetine ulaşacak TURMARFOR ile 2023 ve 2028 yılında NATO'nun deniz unsur komutanlığı görevini üstlenecektir. Ayrıca Müşterek Hava Unsur Komutanlığı yeteneği kazanmış bir müttefik olarak, 2025 Hava Unsur Kuvveti Komutanlığını yerine getireceğiz." diye konuştu.

"İTTİFAKIN CAYDIRICILIĞINI GÜÇLENDİRİR”

Haberin Devamı

Akar, Müttefik Kara Komutanlığı, Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi ve Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi, Balistik Füze Radar Sahası ve İleri Operasyon Hava Üssü gibi önemli unsurların Türkiye'de bulunduğunu belirterek, bu karargahları NATO'nun askeri yapısını oluşturan en önemli unsurlar, genel savunma ve caydırıcılık anlayışının vazgeçilmez bileşenleri olarak nitelendirdi.

Bu tür tatbikatların sadece birlikte çalışabilirliği artırmakla kalmadığını, aynı zamanda dayanışma sürecine katkı sağladığını, muharebe kabiliyetlerini geliştirdiğini ve İttifak'ın caydırıcılığını güçlendirdiğini ifade eden Akar, tatbikatın icra sürecinin planlanması ve yürütülmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#NATO#Milli Savuma Bakanlığı#Bakan Akar

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19