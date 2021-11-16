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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan’ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine karşılık veriliyor

#Milli Savunma Bakanlığı#Bakan Akar#Terör
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan’ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine karşılık veriliyor

Milli Savunma Bakanı Akar, 'İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan’ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor.' açıklamasında bulundu.

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Akar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

* İyi niyetli diyalog çağrılarımıza rağmen Yunanistan’ın her türlü haksız hukuksuz eylemlerine, mütekabiliyet kapsamında diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık veriliyor.

* Ege’de ve Doğu Akdeniz’de hem kendimizin hem de KKTC’nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz.

* S-400 bir savunma silah sistemi olup; S-300, NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır.

* F-35 projesinde ise tüm sorumluluklarımızı yerine getirmemize rağmen, S-400 gerekçe gösterilerek F-35 tedarikimiz engellenmiştir. Mali hususlarda ayrıntılı olarak müzakerelerde bulunmak üzere, 2022 yılı başlarında ABD’de yeniden bir araya gelinmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Yeni F-16 tedariki ve mevcut F-16 savaş uçaklarımızdan bir kısmının modernize edilmesi için resmi talebimizi Yabancı Askeri Satışlar (FMS) çerçevesinde ABD’ye 30 Eylül 2021’de iletilmiştir. ABD yönetiminin konuya olumlu yaklaşabileceğini düşünüyoruz. Ancak süreç Kongre onayına tabi olacağından, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ABD’nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabii olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır.

* 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar yurt içinde, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426 terörist etkisiz hale getirildi.

* FETÖ ile mücadeleye de, elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün hâlinde kararlılıkla devam edilmektedir. TSK’nin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Bakan Akar#Terör

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