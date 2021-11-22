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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan gerilimi artırıcı saldırgan söylem ve eylemler içinde bulunuyor

#Milli Savunma Bakanlığı#Bakan Akar#Yunanistan

Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'ın provokatif, gerilimi artırıcı, saldırgan söylem ve eylemler içinde bulunduğunu söyledi. Akar, "Yunan yetkililer 'Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan' algısı oluşturmaya çalışıyor" dedi. Yunan yetkililer tarafından tarihe, hukuka ve günlük hayata aykırı söylemlerin ortaya atıldığını dile getiren Bakan Akar, "İnsan haklarından bahsediliyor; ancak Yunan sahil güvenliğinin savunmasız insanların botlarını denizin ortasında delmeye teşebbüs etmeleri, ateş etmeleri büyük bir insanlık suçu, vicdansızlıktır. Bu tamamen bir riyakarlık, ikiyüzlülüktür" ifadelerini kullandı.

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Bakan Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da katıldığı video konferans toplantısı düzenlendi. Kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki birlik komutanlarının devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdiği toplantıda, savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler ele alındı. Talimatlar veren Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun bir dönemden geçtiğini belirterek, "Şu ana kadar büyük bir başarıyla bize verilen görevleri yerine getirdiniz. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" dedi.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan gerilimi artırıcı saldırgan söylem ve eylemler içinde bulunuyor

'ÖRGÜTTE CİDDİ ÇÖKÜŞ YAŞANIYOR'

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörle mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen kararlılıkla ve artan bir tempoda devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, terörle mücadelenin komşu ülkelerin haklarına ve sınırlarına saygılı şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Akar, tek hedeflerinin teröristler olduğunu belirterek, "Terör örgütünde ciddi bir çöküş yaşanıyor" diye konuştu.

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PKK/KCK'nın kurucularından 'Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da operasyonlarda etkisiz hale getirildiğini anımsatan Akar, "Terör örgütünün ele başları tek tek etkisiz hale getiriliyor. Örgütün sözde ele başları durumun nereye gittiğini anladı. Alttakilerin de bunu anlaması ve adalete teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını bilmeleri lazım" dedi.

Bakan Akar, 1 Ocak'tan bugüne kadar toplam 2 bin 481 teröristin etkisiz hale getirildiğini de açıkladı.

'İNSANLIK SUÇU, VİCDANSIZLIK'

Bakan Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirterek, "Biz hiçbir şekilde saldırgan bir tutum içinde değiliz, oradaki haklarımızı savunuyoruz" dedi. Türkiye'nin tüm faaliyetlerini makul, mantıklı ve soğukkanlılıkla sürdürdüğünü belirten Akar, "Biz bu şekilde davranırken Yunanistan provokatif, gerilimi artırıcı, saldırgan söylem ve eylemler içinde bulunuyor. Yunan yetkililer sanki Türkiye'nin Yunanistan'a karşı bir hamlesi varmış gibi ifadeler kullanarak 'Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan' algısı oluşturmaya çalışıyor. Fakat gerçekte saldırganın, yayılmacının kendileri olduğunu tarih de günümüzdeki gelişmeler de açık bir şekilde gösteriyor" diye konuştu.

Yunan yetkililer tarafından tarihe, hukuka ve günlük hayata aykırı söylemlerin ortaya atıldığını dile getiren Bakan Akar, "İnsan haklarından bahsediliyor; ancak Yunan sahil güvenliğinin savunmasız insanların botlarını denizin ortasında delmeye teşebbüs etmeleri, ateş etmeleri büyük bir insanlık suçu, vicdansızlıktır. Böyle bir ortamda iken olayları çevirip Türkiye'ye karşı saldırgan söyleme dönüştürmek anlaşılır, ahlaki, hukuku ve gerçekçi değildir. Bu tamamen bir riyakarlık, ikiyüzlülüktür" dedi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Bakan Akar#Yunanistan

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