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AA
Haber Giriş: 01.04.2021 - 17:23 | Son Güncelleme:

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

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Son dakika... Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hukusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü.

Akar'ın Austin ile görüşmesinde bölgesel güvenlik ve ikili savunma iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İki Bakan stratejik ilişkilerin önemini, sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözülmesi gerektiğini vurguladı. Akar ve Austin, iki ülke arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken daha yakın iş birliği ve koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etti" denildi.

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