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Gündem
AA
Haber Giriş: 05.08.2021 - 16:07 | Son Güncelleme:

Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Kritik MGK bildirisi yayınlandı...

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Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. MGK sonrası yayınlanan bildiride, "Orman yangınlarında alınacak ilave tedbirler" yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3,5 saat sürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın bölgesinde bulunmaları sebebiyle toplantıda yer almadı.

MGK sonrası yayınlanan bildiri şöyle;

Orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele gözden geçirilmiş, hadisenin dezenformasyon kampanyaları değerlendirilmiş, ilave tedbirler görüşülmüştür.

Sınır güvenliğine yönelik ilave adımlar görüşüldü.

Kıbrıs meselesinde 2 devletli çözüm vurgulandı. Meseleye taraf olan aktörler, uzlaşmaz yaklaşımlarında ısrar etmek yerine çözümün parçası olmaya davet edilmiştir.

Dünya ile birlikte Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan yangınlara karşı yürütülen mücadelenin ele alındığı bildirildi.

Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi Kritik MGK bildirisi yayınlandı...

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