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Son dakika: Milli Güvenlik Kurulu'ndan kritik mesajlar: Afganistan, Suriye, iklim değişikliği ve terörle mücadele...

#Milli Güvenlik Kurulu#MGK#Recep Tayyip Erdoğan
Son dakika: Milli Güvenlik Kurulundan kritik mesajlar: Afganistan, Suriye, iklim değişikliği ve terörle mücadele...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yayımlanan bildiride Afganistan'daki gelişmeler ve Kabil Uluslararası Havalimanı'nın akıbeti, Suriye meselesi, terörle ve iklim değişikliğiyle mücadele başlıkları öne çıktı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 3,5 saat sürdü.

Toplantı sonrası yayımlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:

- İklim değişikliği tehdidine karşı küresel düzeyde ortak mücadele planlarının hayata geçirilmesinin zorunluluğuna işaret edilmiştir. Türkiye'nin, her uluslararası meselede olduğu gibi bu konuda da üzerine düşenleri yapacağı belirtilmiştir.

- Afganistan'da yaşanan son gelişmeler neticesinde ortaya çıkan durum değerlendirilmiş, Türkiye’nin dost ve kardeş Afganistan halkının ülkelerinde müreffeh ve huzurlu bir hayata kavuşmasına yönelik Kabil Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi de dahil olmak üzere desteğini sürdüreceği vurgulanmış; uluslararası topluma, insani krizlerin aşılmasında birlikte hareket etme ve samimiyetle sorumluluk üstlenme çağrısında bulunulmuştur.

- Suriye meselesine taraf ve müdahil olan aktörlerin Suriye halkının barış, huzur ve refaha kavuşması hususundaki mesuliyetleri üzerinde durulmuş; bilhassa sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin, bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edilmiştir.

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#Milli Güvenlik Kurulu#MGK#Recep Tayyip Erdoğan