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Son dakika... Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Milli Güvenlik Kurulu#MGK
Son dakika... Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantıda bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları ele alınacak.

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MGK, 2 aylık aranın ardından yine yoğun gündemle toplandı. Toplantı saat 16.10'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele.  

YURT İÇİ VE SINIR ÖTESİNDEKİ TERÖR OPERASYONLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde durulacak. Bölgedeki terör varlığına yönelik yeni sınır ötesi harekatla ilgili hazırlıklar konuşulacak.

MGK toplantısında yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe operasyonlarında gelinen son durum da görüşülecek.

FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

Son dakika... Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

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TAHIL KRİZİ ÇÖZÜLECEK Mİ?

Gündemdeki bir diğer konu Karadeniz'de tahıl koridoru planı olacak.

Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizinin çözümü için İstanbul'da gerçekleştirilen zirve de dahil yürütülen temaslar ele alınacak. Bu konuda izlenecek yol haritası konuşulacak.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE İMZALANAN MUTABAKAT ELE ALINACAK

MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Geride kalan 1 aylık sürede iki ülkenin mutabakattaki maddelere uyup uymadığına bakılacak.

Irak, Libya, Kafkasya, Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masada olacak.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Milli Güvenlik Kurulu#MGK

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