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Son dakika... Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

#Milli Güvenlik Kurulu#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Toplantı
Son dakika... Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Beştepe'de toplandı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.20'de başladı.

Toplantıda, yurt içi ve dışındaki gelişmeler kapsamlı bir şekilde masaya yatırılacak.

Terörle mücadele operasyonlarındaki son durumum değerlendirileceği toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları üzerinde durulacak. PKK/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı atılacak adımlar ele alınacak.

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UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ

Toplantının bölgesel gelişmeler başlığında Ukrayna-Rusya geriliminin ilk sırada yer alması bekleniyor. Olası bir çatışma ortamının bölgeye etkisine dair analizler yapılacak. Tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik girişimler değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan PYD'ye temsilcilik açma izni vermesi de ele alınacak.

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Ayrıca Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de değerlendirilecek.

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#Milli Güvenlik Kurulu#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Toplantı

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