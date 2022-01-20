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Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Seçmeli ders tercih süresi uzatıldı

#Milli Eğitim Bakanlığı#Okul#Ders
Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Seçmeli ders tercih süresi uzatıldı

Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı. MEB, 'Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı.' açıklamasında bulundu.

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Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelini etkisi altına aldı.

Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime ara verilmesi nedeniyle öğrenciler, seçmeli dersler için yapacakları tercih süreçlerinin uzatılmasını istedi. Bakanlık da gelen talepler üzerine tercih sürecini 7 Şubat tarihine kadar uzattı.

TERCİHLER 7 ŞUBAT'A KADAR YAPILABİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Öğrencilerin okullarda açılmasını istedikleri seçmeli dersler için yarın sona erecek tercih süreci, 7 Şubat saat 17.00'ye kadar uzatıldı. Ortaokul ve liselerde seçmeli derslerin seçimi için tercih süreci, olumsuz hava şartları nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi dolayısıyla gelen talepler doğrultusunda Bakanlık tarafından uzatıldı."

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