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Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz

#Milli Eğitim Bakanlığı#MEB#CHP
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığından Kılıçdaroğluna çağrı: Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen atamasında yapılan sözlü sınavla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Danıştay'ın kararına uyulmuyor' iddiasına yanıt verdi. MEB, "Atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz" dedi.

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Bakanlığın açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 15 bin öğretmen atamasındaki sözlü sınav hakkında yaptığı açıklama üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereğinin ortaya çıktığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmen atama sürecinde gerçekleştirilen sözlü sınava yönelik yaptığı açıklamaya dair kamuoyunu bilgilendirme gereği ortaya çıkmıştır.

Sayın Kılıçdaroğlu söz konusu açıklamasında; "Danıştayın verdiği bir karar var. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar." ifadelerine yer vermiştir.

Bu ifade ile kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz."

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#Milli Eğitim Bakanlığı#MEB#CHP

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