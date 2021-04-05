Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kılavuzunu yayımladı! Başvurular başladı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kılavuzunu yayımladı. LGS kapsamında 6 Haziran 2021’de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 5-14 Nisan 2021 arasında Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.
MEB, 6 Haziran'da gerçekleştirecek LGS kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzunu "www.meb.gov.tr"den yayımladı.
LGS kapsamındaki merkezi sınav başvuruları, 5-14 Nisan'da Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.
LGS kapsamındaki merkezi sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
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