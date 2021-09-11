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DHA-AA
Haber Giriş: 11.09.2021 - 11:20 | Son Güncelleme:

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Soruşturma başlatıldı

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul'da bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştiği iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul’da, bir öğrencinin puanıyla yerleştiği okuldan sağlık sorunları gerekçesiyle mevzuata aykırı şekilde başka bir okula naklinin gerçekleştirildiği yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır."

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