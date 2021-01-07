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AA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 11:40 | Son Güncelleme:

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim için tarih verildi

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim için tarih verildi
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Milli Eğitim Bakanlığınca, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlanacağı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, hayat boyu öğrenme kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine 11 Ocak tarihinden itibaren yüz yüze başlanması kararı aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Hayat boyu öğrenme kurumlarındaki 20 Kasım 2020 tarihinde durdurulan eğitim faaliyetlerine 11.01.2021 tarihinden itibaren yüz yüze olarak başlanılacaktır. Salgının seyrine göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kursların kapatılması veya yeniden açılabilmesi mümkün olacaktır" denildi.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim için tarih verildi

 

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