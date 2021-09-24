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Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Ankara'daki olayla ilgili soruşturma başlatıldı

#Milli Eğitim Bakanlığı#Ankara#Soruşturma
Son dakika... Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu Ankaradaki olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ankara'da bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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ANKARA, (DHA)- Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, ders sırasında Alevi öğrencilere tepki çeken sorular yönelttiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Ankara#Soruşturma