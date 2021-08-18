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Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! 20 bin öğretmen ataması takviminde değişiklik
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "20 bin öğretmen ataması tercihleri 29 Ağustos -2 Eylül arasında yapılacak. Sonuçlar 3 Eylül’de açıklanacak" denildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "20 bin öğretmen ataması tercihleri 29 Ağustos -2 Eylül arasında yapılacak. Sonuçlar 3 Eylül’de açıklanacak" denildi.
2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Takvimi'nde Değişiklik— MEB (@tcmeb) August 18, 2021
📌 Tercihler: 29 Ağustos-2 Eylül
📌Sonuçlar: 03 Eylül 2021'de ilan edilecek. pic.twitter.com/Maf7DxWVQw
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