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HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! 20 bin öğretmen ataması takviminde değişiklik
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Haber Giriş: 18.08.2021 - 12:18 | Son Güncelleme:

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! 20 bin öğretmen ataması takviminde değişiklik

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Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! 20 bin öğretmen ataması takviminde değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "20 bin öğretmen ataması tercihleri 29 Ağustos -2 Eylül arasında yapılacak. Sonuçlar 3 Eylül’de açıklanacak" denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "20 bin öğretmen ataması tercihleri 29 Ağustos -2 Eylül arasında yapılacak. Sonuçlar 3 Eylül’de açıklanacak" denildi.

 

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